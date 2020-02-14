УЕФА исключил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов на два сезона

"Манчестер Сити" не сможет выступать в Лиге Чемпионов в ближайшие два сезона.

Как сообщает The Guardian, УЕФА исключил "горожан" из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

Кроме того, клуб обязан выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне в 1/8 финала ЛЧ "Сити" предстоит встретиться с "Реалом".

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