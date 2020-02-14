"Челси" выйдет из борьбы за Санчо
"Челси" намерен отказаться от трансфера вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
Как сообщает Daily Star, лондонский клуб не готов платить за игрока требуемые 100 миллионов евро.
Кроме того, "Челси" летом приобретет у "Аякса" Хакима Зиеша за 40 миллионов евро.
Напомним, что сам Санчо склоняется к переходу в "Манчестер Юнайтед".
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|Эвертон
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|Манчестер Юнайтед
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|25
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|Арсенал Лондон
|25
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|Бернли
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Саутгемптон
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|26
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|Борнмут
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|17
|Астон Вилла
|25
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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