Смольников отклонил предложение "Зенита" о продлении контракта

"Зенит" ведет переговоры с защитником Игорем Смольниковым о продлении соглашения.

По сведениям "Спорт-Экспресс", 31-летний игрок отклонил первое предложение клуба. Переговоры между сторонами продолжаются.

Смольников играет в "Зените" с 2013 года. Его нынешний контракт истекает летом этого года.

В этом сезоне на счету Смольникова один гол и два ассиста 14 играх.

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