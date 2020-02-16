Смольников отклонил предложение "Зенита" о продлении контракта
"Зенит" ведет переговоры с защитником Игорем Смольниковым о продлении соглашения.
По сведениям "Спорт-Экспресс", 31-летний игрок отклонил первое предложение клуба. Переговоры между сторонами продолжаются.
Смольников играет в "Зените" с 2013 года. Его нынешний контракт истекает летом этого года.
В этом сезоне на счету Смольникова один гол и два ассиста 14 играх.
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