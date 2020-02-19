"Барселона" остановила свой выбор на форварде "Леганеса"

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"Барселона" остановила свой выбор на форварде "Леганеса"

"Барселона", судя по всему, подпишет форварда "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.

Как сообщает Sport.es, "сине-гранатовые" выплатят клаусулу 28-летнего датчанина, которая составляет 20 миллионов евро.

Ожидается, что клуб подпишет с игроком контракт до 2023 года. Трансфер может состояться уже сегодня.

В этом сезоне Брейтуэйт провел 27 матчей, в которых забил 8 голов и отдал один ассист.

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