"Барселона" остановила свой выбор на форварде "Леганеса"

"Барселона", судя по всему, подпишет форварда "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.

Как сообщает Sport.es, "сине-гранатовые" выплатят клаусулу 28-летнего датчанина, которая составляет 20 миллионов евро.

Ожидается, что клуб подпишет с игроком контракт до 2023 года. Трансфер может состояться уже сегодня.

В этом сезоне Брейтуэйт провел 27 матчей, в которых забил 8 голов и отдал один ассист.

Читайте также: "Барселона" разорвет контракт с компанией, которая критиковала Месси. | http://soccernews.ru