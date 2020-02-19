Туре: "Реалу" по силам обыграть "Манчестер Сити"

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Туре: "Реалу" по силам обыграть "Манчестер Сити"

Экс-игрок "Манчестер Сити" Яя Туре высказался о предстоящей игре "горожан" против "Реала" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мне хотелось бы, чтобы "Сити" в 1/8 финала попался "Лион" или подобный клуб, так как с "Реалом" им будет очень тяжело. Увидим, как сложится игра. "Реалу" по силам обыграть "Манчестер Сити". Все ожидают их в 1/4 финала, в полуфинале. Сказать честно, я опасаюсь за "Манчестер Сити", - приводит слова Туре AS.

Отметим, что матч между "Реалом" и "Сити" состоится 26 февраля.

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