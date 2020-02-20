Голкипер "Баварии-2" отказался переходить в "Ливерпуль"

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Голкипер "Баварии-2" отказался переходить в "Ливерпуль"

Голкипер "Баварии-2" Кристиан Фрюхтль не захотел переходить в "Ливерпуль".

Как сообщает Sport1.de, мерсисайдцы в декабре хотели арендовать 20-летнего вратаря, чтобы он стал дублером Алиссона.

Отмечается, что Фрюхтль заинтересован в переходе в другой клуб, однако на роль первого голкипера.

В этом сезоне Фрюхтль провел за дубль "Баварии" 23 матча и пропустил 43 гола.

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