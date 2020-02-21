"Манчестер Юнайтед" нацелился на лучшего бомбардира Серии А

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, "манкунианцы" ищут варианты усиления атаки, а 29-летний Иммобиле демонстрирует в текущем сезоне отличную игру.

На данный момент Иммобиле с 26 голами возглавляет гонку бомбардиров в Серии А.

Всего в этом сезоне он провел 31 игру, в которых забил 29 голов и отдал 7 ассистов.

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