"Урал" близок к подписанию защитника "Динамо"
Защитник "Динамо" Игорь Калинин, скорее всего, перейдет в "Урал".
По сведениям "Чемпионат", стороны близки к заключению сделки. Трансфер должен состояться до закрытия зимнего окна.
Калинин перешел в "Динамо" летом 2019 года за 0,5 миллиона евро и подписал с клубом соглашение до 2022 года.
В этом сезоне 24-летний игрок принял участие всего в одной игре Кубка России.
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