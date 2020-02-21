"Урал" близок к подписанию защитника "Динамо"

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"Урал" близок к подписанию защитника "Динамо"

Защитник "Динамо" Игорь Калинин, скорее всего, перейдет в "Урал".

По сведениям "Чемпионат", стороны близки к заключению сделки. Трансфер должен состояться до закрытия зимнего окна.

Калинин перешел в "Динамо" летом 2019 года за 0,5 миллиона евро и подписал с клубом соглашение до 2022 года.

В этом сезоне 24-летний игрок принял участие всего в одной игре Кубка России.

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