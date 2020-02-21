Помимо Рами "Сочи" может подписать еще одного француза

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Помимо Рами "Сочи" может подписать еще одного француза

"Сочи" в зимнее трансферное окно, судя по всему подпишет сразу двух французов.

Сообщается, что речь идет о 34-летнем Адиле Рами и 27-летнем Жанелли Имбула. С футболистами, вероятно, подпишут контракты до конца сезона.

Отметим, что Рами сегодня расторг соглашение с "Фенербахче", а Имбула, права на которого принадлежат "Сток Сити", находился в аренде в "Лечче".

В текущем сезоне Рами принял участие в семи матчах, а Имбула - в четырех.

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