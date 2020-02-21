"Бавария" может купить Фирмино, если "Ливерпуль" подпишет Вернера

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"Бавария" может купить Фирмино, если "Ливерпуль" подпишет Вернера

"Бавария" определила альтернативу форварду "РБ Лейпцига" Тимо Вернеру.

Как сообщает Daily Express, если мюнхенцам не удастся заполучить Вернера, то клуб попробует подписать нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино. Отметим, что главным претендентом на Вернера считается "Ливерпуль".

По сведениям источника, "Бавария" готова заплатить за Фирмино 90 миллионов евро.

В этом сезоне бразилец провел 38 игр, в которых забил 10 голов и отдал 12 ассистов.

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5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 22 40
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