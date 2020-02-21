"Бавария" может купить Фирмино, если "Ливерпуль" подпишет Вернера
"Бавария" определила альтернативу форварду "РБ Лейпцига" Тимо Вернеру.
Как сообщает Daily Express, если мюнхенцам не удастся заполучить Вернера, то клуб попробует подписать нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино. Отметим, что главным претендентом на Вернера считается "Ливерпуль".
По сведениям источника, "Бавария" готова заплатить за Фирмино 90 миллионов евро.
В этом сезоне бразилец провел 38 игр, в которых забил 10 голов и отдал 12 ассистов.
Читайте также: "Манчестер Сити" согласился на продажу Сане. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Бавария" может купить Фирмино, если "Ливерпуль" подпишет Вернера
-
"Томь" объявила об аренде игрока "Зенита"
-
1
"Барселона" отказалась от назначения Хави, так как он выдвинул клубу ряд условий
-
Агент Рами прокомментировал интерес со стороны "Сочи"
-
ПСЖ рассматривает на пост тренера двух итальянцев
-
Помимо Рами "Сочи" может подписать еще одного француза
-
Роналду попал в заявку на игру против СПАЛ
-
Президент ПСЖ договорился с ФИФА о закрытии дела о взяточничестве
-
Тульский "Арсенал" дозаявил Лодыгина для участия в РПЛ
-
"Сочи" может приобрести чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции
-
Моуринью подшутил над юными болельщиками
-
"Шинник" крупно обыграл "Мордовию" в Кубке ФНЛ
-
Морьентес: "Смолов - один из лучших нападающих России"
-
Самедов поделился мнением о возвращении Шишкина в "Спартак"
-
Раньери: "Как собираемся остановить Лукаку и Мартинеса? Цепями!"
-
Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Леганесом"
-
Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
-
Гендиректор "Рубина" поддержал Тарасова
-
"Урал" анонсировал переход в команду защитника "Динамо" Калинина
-
Капитан "Ливерпуля" Хендерсон из-за травмы пропустит три недели
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|22
|46
|2
|РБ Лейпциг
|22
|45
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|42
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|5
|Байер Леверкузен
|22
|40
|6
|Шальке
|22
|36
|7
|Фрайбург
|22
|33
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вольфсбург
|22
|31
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|22
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Герта
|22
|26
|14
|Кельн
|21
|23
|15
|Майнц 05
|22
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|17
|17
|Вердер Бремен
|22
|17
|18
|Падерборн
|22
|16