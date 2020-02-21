Аллегри: "В этом сезоне я не вижу фаворитов в Лиге Чемпионов"

Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о фаворитах в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Для победы в Лиге Чемпионов необходима удача, а также заложенный фундамент, что выложиться на максимум в нужный момент. В этом сезоне я не вижу фаворитов. Сейчас нет такой команды, какая была у "Реала" три года назад", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 года. Однако клуб под его руководством не выигрывал ЛЧ.

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