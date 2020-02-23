"Челси" собирается вступить в борьбу за Икарди

"Челси" рассматривает вариант с покупкой нападающего "Интера" Мауро Икарди, находящегося в аренде в ПСЖ.

Как сообщает Daily Star, "аристократы" готовы побороться за 27-летнего аргентинца в летнее трансферное окно.

Напомним, что летом у ПСЖ будет право выкупа игрока за 65-70 миллионов евро, однако у Икарди есть право отказаться от полноценного перехода во французский клуб.

В этом сезоне Икарди провел за ПСЖ 28 матчей, забил 19 голов и отдал 4 ассиста.

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