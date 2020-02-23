"Тоттенхэм" проигрывает "Вест Хэму" борьбу за форварда "Амьена"

"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" ведут борьбу за нападающего "Амьена" Сехру Гуйрасси.

Как сообщает Sky Sports, в борьбе за 23-летнего француза лидирует "Вест Хэм". Переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.

В текущем сезоне Гуйрасси провел 22 матча, забил 8 голов и отдал два ассиста.

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