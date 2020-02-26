РПЛ хочет создать гимн чемпионата

Глава РПЛ Сергей Прядкин высказался о ребрендинге чемпионата.

"Зачем нужен новый трофей? В 2018 году уже был ребрендинг РПЛ и была создана программа визуального изменения всех атрибутов, одним из которых является кубок чемпионов.

Также есть идея создания гимна РПЛ, чтобы его воспринимали также как гимн Лиги Чемпионов", - заявил Прядкин.

Напомним, что теперь чемпионат России называется "Тинькофф Российская Премьер-Лига".

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