Бускетс выступил с критикой в адрес руководства "Барселоны"
Хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс обвинил руководство клуба в отсутствии глубины состава.
"Мы очень надеемся, что повреждение Пике несерьезное. Однако мы сыграем в ответной игре против "Наполи" тем составом, что будет доступен. У нас нет глубины состава, так как, к сожалению, так было спланировано", - приводит слова Бускетса Mirror.
Напомним, что первый матч между "Наполи" и "Барселоной" завершился вничью со счетом 1:1.
Читайте также: "Барселона" сможет рассчитывать только на 12 игроков в ответном матче с "Наполи". | http://soccernews.ru
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|Севилья
|20
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|30
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14