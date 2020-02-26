Бускетс выступил с критикой в адрес руководства "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс обвинил руководство клуба в отсутствии глубины состава.

"Мы очень надеемся, что повреждение Пике несерьезное. Однако мы сыграем в ответной игре против "Наполи" тем составом, что будет доступен. У нас нет глубины состава, так как, к сожалению, так было спланировано", - приводит слова Бускетса Mirror.

Напомним, что первый матч между "Наполи" и "Барселоной" завершился вничью со счетом 1:1.

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