Бускетс выступил с критикой в адрес руководства "Барселоны"

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Бускетс выступил с критикой в адрес руководства "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс обвинил руководство клуба в отсутствии глубины состава.

"Мы очень надеемся, что повреждение Пике несерьезное. Однако мы сыграем в ответной игре против "Наполи" тем составом, что будет доступен. У нас нет глубины состава, так как, к сожалению, так было спланировано", - приводит слова Бускетса Mirror.

Напомним, что первый матч между "Наполи" и "Барселоной" завершился вничью со счетом 1:1.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Отличная новость! Для фанатов Реала... Пике жалкое подобие футболиста, лучше бы в твиттере исполнял... хуже только картонный лидер, да ещё и в качестве капитана... надеюсь, Лаос не подкачает! Visca el Barca!

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