УЕФА назвал лучших футболистов дня в Лиге Чемпионов
УЕФА определил лучших футболистов матчей "Реал" - "Манчестер Сити" (1:2) и "Лион" - "Ювентус" (1:0).
Так, лучшим футболистом первой игры стал хавбек "горожан" Кевин Де Брюйне, на счету которого гол с пенальти и ассист.
Во второй встрече лучшим признали полузащитника "ткачей" Уссама Ауара, который ассистировал Люке Тузару в единственном голе матча.
Отметим, что ответные поединки пройдут 17 марта.
Читайте также: "Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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