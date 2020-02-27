УЕФА назвал лучших футболистов дня в Лиге Чемпионов

УЕФА определил лучших футболистов матчей "Реал" - "Манчестер Сити" (1:2) и "Лион" - "Ювентус" (1:0).

Так, лучшим футболистом первой игры стал хавбек "горожан" Кевин Де Брюйне, на счету которого гол с пенальти и ассист.

Во второй встрече лучшим признали полузащитника "ткачей" Уссама Ауара, который ассистировал Люке Тузару в единственном голе матча.

Отметим, что ответные поединки пройдут 17 марта.

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