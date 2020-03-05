Артета высказался о шансах "Арсенала" попасть в топ-5 АПЛ

Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал борьбу за попадание в топ-5 АПЛ.

"Если сможем обыграть "Вест Хэм" в субботу, то приблизимся к цели. Это все, что у меня сейчас на уме, ведь пару недель назад это казалось невозможным.

Необходимо двигаться игру за игрой и зарабатывать по три очка, тогда у нас появится шанс в последних трех-четырех матчах сезона", - приводит слова Артеты Football London.

После 28 туров "канониры" идут в АПЛ на десятом месте, отставая от пятого места на 5 очков.

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