Артета высказался о шансах "Арсенала" попасть в топ-5 АПЛ
Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал борьбу за попадание в топ-5 АПЛ.
"Если сможем обыграть "Вест Хэм" в субботу, то приблизимся к цели. Это все, что у меня сейчас на уме, ведь пару недель назад это казалось невозможным.
Необходимо двигаться игру за игрой и зарабатывать по три очка, тогда у нас появится шанс в последних трех-четырех матчах сезона", - приводит слова Артеты Football London.
После 28 туров "канониры" идут в АПЛ на десятом месте, отставая от пятого места на 5 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18