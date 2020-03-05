На тер Штегена появился еще один претендент
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может уйти из клуба.
Как сообщает Catalunya Radio, в услугах 27-летнего немца заинтересована "Бавария". Ранее интерес к голкиперу также проявлял "Ювентус".
Ранее сообщалось, что тер Штеген не исключает ухода из "Барселоны" из-за ситуации в клубе.
В этом сезоне тер Штеген провел 33 матча, в которых пропустил 25 голов.
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|Команда
|М
|О
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|24
|52
|2
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|24
|49
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|Боруссия Дортмунд
|24
|48
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|46
|5
|Байер Леверкузен
|24
|44
|6
|Шальке
|24
|36
|7
|Вольфсбург
|24
|35
|8
|Хоффенхайм
|24
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|9
|Фрайбург
|24
|33
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|Унион Берлин
|24
|30
|11
|Кельн
|23
|29
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
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|Аугсбург
|24
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|Герта
|24
|27
|15
|Майнц 05
|24
|25
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
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|16