На тер Штегена появился еще один претендент

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На тер Штегена появился еще один претендент

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может уйти из клуба.

Как сообщает Catalunya Radio, в услугах 27-летнего немца заинтересована "Бавария". Ранее интерес к голкиперу также проявлял "Ювентус".

Ранее сообщалось, что тер Штеген не исключает ухода из "Барселоны" из-за ситуации в клубе.

В этом сезоне тер Штеген провел 33 матча, в которых пропустил 25 голов.

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