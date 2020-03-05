"Ювентус" нацелился на форварда "Сантоса"

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"Ювентус" нацелился на форварда "Сантоса"

Нападающий "Сантоса" Кайо Жорже близок к переезду в Европу.

Как сообщает Goal.com, в услугах 18-летнего бразильца заинтересован "Ювентус". Также на игрока претендует ряд других европейских клубов, так как он считается одним из самых перспективных игроков в Бразилии.

Отмечается, что клаусула Жорже составляет 50 миллионов евро.

В этом году он провел пять матчей и забил один гол.

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