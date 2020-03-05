Украинская Премьер-Лига возвращается к старому формату
Украинская ассоциация футбола решила вернуть старый формат украинской Премьер-лиги.
Как заявил глава УАФ Андрей Павелко, с сезона 2021/22 УПЛ вернется к формату с 16 клубами. Кроме того, с сезона 2021/22 планируется использовать ВАР во всех играх УПЛ, а также будет уделено внимание на борьбу с договорными матчами.
Напомним, что сейчас в УПЛ участвуют 12 клубов, которые после 22 туров делятся на две шестерки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|53
|2
|Заря Луганск
|21
|43
|3
|Динамо Киев
|21
|42
|4
|Десна Чернигов
|21
|39
|5
|Александрия
|20
|34
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|20
|22
|9
|Львов
|21
|19
|10
|Олимпик Донецк
|21
|18
|11
|Ворскла
|21
|17
|12
|Карпаты Львов
|20
|12