Украинская Премьер-Лига возвращается к старому формату

Украинская ассоциация футбола решила вернуть старый формат украинской Премьер-лиги.

Как заявил глава УАФ Андрей Павелко, с сезона 2021/22 УПЛ вернется к формату с 16 клубами. Кроме того, с сезона 2021/22 планируется использовать ВАР во всех играх УПЛ, а также будет уделено внимание на борьбу с договорными матчами.

Напомним, что сейчас в УПЛ участвуют 12 клубов, которые после 22 туров делятся на две шестерки.

Читайте также: Обучался в Бразилии, раскрутил родной чемпионат и стал самым возрастным футболистом на планете: рассказываем историю 53-летнего Кадзуёси Миуры. | http://soccernews.ru