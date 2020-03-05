Украинская Премьер-Лига возвращается к старому формату

Теги упл

Украинская Премьер-Лига возвращается к старому формату

Украинская ассоциация футбола решила вернуть старый формат украинской Премьер-лиги.

Как заявил глава УАФ Андрей Павелко, с сезона 2021/22 УПЛ вернется к формату с 16 клубами. Кроме того, с сезона 2021/22 планируется использовать ВАР во всех играх УПЛ, а также будет уделено внимание на борьбу с договорными матчами.

Напомним, что сейчас в УПЛ участвуют 12 клубов, которые после 22 туров делятся на две шестерки.

Читайте также: Обучался в Бразилии, раскрутил родной чемпионат и стал самым возрастным футболистом на планете: рассказываем историю 53-летнего Кадзуёси Миуры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В АПЛ футболисты не будут жать друг другу руки перед матчами

В АПЛ футболисты не будут жать друг другу руки перед матчами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 20 53
2 Заря Луганск Заря Луганск 21 43
3 Динамо Киев Динамо Киев 21 42
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 21 39
5 Александрия Александрия 20 34
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 20 22
9 Львов Львов 21 19
10 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 21 18
11 Ворскла Ворскла 21 17
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов