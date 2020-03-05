"Ювентус" отдал три тонны еды нуждающимся

"Ювентус" провел масштабную благотворительную акцию.

Как сообщает Tuttosport, "старая синьора" отдала три тонны еды нуждающимся. Эта пища предназначалась для продажи на ответной игре полуфинала Кубка Италии против "Милана", которая была отменена из-за коронавируса.

Отмечается, что клуб передал всю еду, которая продавалась бы в барах и закусочных, а также блюда для вип-гостей.

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