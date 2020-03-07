Дортмунд вышел победителем из дерби "Боруссий"
В 25-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла менхенгладбахскую "Боруссию".
Благодаря победе "шмели" поднялись на второе место, гладбахская "Боруссия" осталась на пятой позиции.
"Боруссия М" - "Боруссия Д" 1:2
Голы: Азар, 8 - 0:1, Штиндль, 50 - 1:1, Хакими, 71 - 1:2
"Боруссия М": Зоммер, Бенсебайни, Эльведи, Гинтер, Лайнер, Крамер (Эмболо, 77), Закария (Янчке, 36), Хофманн (Тюрам, 65), Нойхаус, Плеа, Штиндль.
"Боруссия Д": Бюрки, Пишчек, Загаду, Хуммельс, Хакими, Джан, Геррейру, Азар (Рейна, 83), Витцель, Брандт (Санчо, 66), Холанд (Аканджи, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|52
|2
|РБ Лейпциг
|25
|50
|3
|Боруссия Дортмунд
|24
|48
|4
|Байер Леверкузен
|25
|47
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|46
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|24
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|24
|27
|15
|Майнц 05
|24
|25
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16