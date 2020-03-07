Дортмунд вышел победителем из дерби "Боруссий"

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Дортмунд вышел победителем из дерби "Боруссий"

В 25-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла менхенгладбахскую "Боруссию".

Благодаря победе "шмели" поднялись на второе место, гладбахская "Боруссия" осталась на пятой позиции.

"Боруссия М" - "Боруссия Д" 1:2

Голы: Азар, 8 - 0:1, Штиндль, 50 - 1:1, Хакими, 71 - 1:2

"Боруссия М": Зоммер, Бенсебайни, Эльведи, Гинтер, Лайнер, Крамер (Эмболо, 77), Закария (Янчке, 36), Хофманн (Тюрам, 65), Нойхаус, Плеа, Штиндль.

"Боруссия Д": Бюрки, Пишчек, Загаду, Хуммельс, Хакими, Джан, Геррейру, Азар (Рейна, 83), Витцель, Брандт (Санчо, 66), Холанд (Аканджи, 90).

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