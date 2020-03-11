Агент Буффона проявлял интерес к Алексею Миранчуку

Футбольный агент Горан Велькович заявил, что агент голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона интересовался хавбеком "Локомотива" Алексеем Миранчуком.

"Думаю, в ближайшие годы в Серию А переберутся несколько российских игроков. Например, Алексей Миранчук. Агент Буффона узнавал о нем еще несколько лет назад. Я тогда сказал, что это отличный игрок и настанет момент, когда ему необходимо будет покинуть Россию.

По моему мнению, ему не подойдет АПЛ - лучше Италия или Испания. Однако переход в "Ювентус" был бы ошибкой. "Милан"? Нет, ему нужен клуб скромнее. "Удинезе", "Сассуоло", "Лацио" бы подошел. За год подтянул бы язык и набрался опыта в Серии А.

Стоит ли он 40 миллионов евро? Нет, я бы оценил его в 20 миллионов", - приводит слова Вельковича "Чемпионат".

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