"Реал" ввел карантин из-за коронавируса

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"Реал" ввел карантин из-за коронавируса

"Реал" вводит карантинное положение из-за коронавируса.

Как сообщает LaSexta, заболевание было обнаружено у одного из игроков баскетбольной команды "Реала". Однако по специальному протоколу в карантин будет отправлена и футбольная команда.

Отмечается, что утренняя тренировка футболистов была отменена.

"Реал" 13 марта должен был сыграть против "Эйбара" в Примере, а 17 марта - против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.

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