Клопп в грубой форме отказал фанатам в рукопажатии перед игрой с "Атлетико"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не захотел пожимать руки фанатам перед игрой 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" (2:3).

При выходе команды из подтрибунного помещения болельщики тянули руки, однако ни тренер, ни футболисты не контактировали с ними.

"Уберите свои руки, ####### идиоты", - сказал Клопп.

Now is NOT the time to be asking for high-fives, guys pic.twitter.com/UNwfQTC9oz