Клопп в грубой форме отказал фанатам в рукопажатии перед игрой с "Атлетико"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не захотел пожимать руки фанатам перед игрой 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" (2:3).
При выходе команды из подтрибунного помещения болельщики тянули руки, однако ни тренер, ни футболисты не контактировали с ними.
"Уберите свои руки, ####### идиоты", - сказал Клопп.
Now is NOT the time to be asking for high-fives, guys pic.twitter.com/UNwfQTC9oz— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020
Напомним, что в Англии сейчас запрещено предматчевое рукопожатие из-за коронавируса.
Читайте также: Клопп назвал главную ошибку "Ливерпуля" в матче с "Атлетико". | http://soccernews.ru
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