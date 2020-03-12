"Арсеналу" нужен полузащитник "Атлетико"

Хавбек "Атлетико" Томас Партей попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает The Telegraph, в трансфере 26-летнего игрока лично заинтересован наставник "канониров" Микель Артета. Клаусула африканца составляет 50 миллионов евро.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету Партея три гола и один ассист в 35 играх.

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