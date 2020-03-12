Сборные Нидерландов и Испании отменили товарищескую игру
Сборные Нидерланлов и Испании отказались от проведения товарищеского матча.
Как сообщили в Королевской испанской футбольной федерации, такое решение связано с угрозой распространения коронавируса.
Напомним, что матч между сборными должен был состояться 29 марта в Амстердаме.
Отмечается, что ранее также был отменен товарищеский матч Уэльс - США.
Читайте также: Чемпионат Нидерландов приостановлен из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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