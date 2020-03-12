"Ворскла" стала последним полуфиналистом Кубка Украины

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"Ворскла" стала последним полуфиналистом Кубка Украины

В рамках 1/4 финала Кубка Украины "Ворскла" переиграла "Десну" и пробилась в следующий раунд.

"Десна" - "Ворскла" 0:1

Гол: Васин (пен), 65 - 0:1

"Десна": Паст, Конопля, Тамм, Гитченко, Д. Фаворов, Ермаков, Арвеладзе (Будковский, 86), Картушов, Тотовицкий, Кузик (Калитвинцев, 66), Хлебас (Филиппов, 66).

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков (Баенко, 46), Ндиайе, Якубу, Скляр, Пуцлин, Васин (Кравчук, 70), Луизао, Кане, Кулач (Степанюк, 46).

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