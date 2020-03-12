Варан советует Мбаппе перебраться в "Реал"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан высказался о возможном трансфере нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

"В этом сезоне он останется в Париже, однако никто не знает, что случится в следующем году. Я в разговоре с ним всегда положительно отзывался о "Реале", - приводит слова Варана Le Figaro.

Ранее сообщалось, что для покупки Мбаппе "Реалу" придется заплатить не менее 200 миллионов евро.

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