Роналду поддержал Ругани и всех борющихся с коронавирусом

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о ситуации связанной с коронавирусом.

"В мире сейчас настал трудный период, и мы должны быть предельно осторожны и внимательны. Сегодня я обращаюсь к вам не как спортсмен, а как отец, сын, человек, который очень озабочен событиями в мире.

На первом месте должна стоять защита человеческой жизни. Я мысленно со всеми, кто потерял близких людей, и я хочу морально поддержать тех, кто борется с этим заболеванием, как мой одноклубник Даниэле Ругани, а также всех врачей, которые рискуя своей жизнью, спасают остальных", - написал Роналду в своем твиттере.

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