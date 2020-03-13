В Британии опубликовали доклад по гибели Салы

Британское отделение по расследованию авиационных происшествий представило доклад о катастрофе, в которой погиб нападающий "Нанта" Эмилиано Сала.

По сведениям Sky Sports, из доклада стало известно, что самолет разваливался в воздухе после того, как пилот утратил управление. Вероятно, пилот Дэвид Ибботсон отравился угарным газом, как и Сала.

Кроме того, у пилота отсутствовала лицензия и он не проходил специальные курсы на полеты в темное время суток.

Напомним, что незадолго до гибели Сала перебрался в "Кардифф".

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