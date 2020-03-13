"Милан" назвал дату возобновления тренировок

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"Милан" назвал дату возобновления тренировок

Руководство "Милана" планирует возобновление тренировок команды.

Как сообщает твиттер "россонери", клуб собирается вернуться на базу 23 марта. До 22 марта все тренировки отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что ранее розыгрыш Серии А был приостановлен.

После 26 туров "Милан" идет в чемпионате на седьмом месте.

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