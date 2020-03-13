СМИ: Головин продлил соглашение с "Монако"

Хавбек Александр Головин продлил сотрудничество с "Монако", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, 23-летний россиянин подписал с клубом контракт до лета 2024 года.

Предыдущее соглашение игрока было рассчитано до 2023 года. "Монако" приобрел Головина в 2018 году за 30 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Головина три гола и четыре ассиста в 30 играх.

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