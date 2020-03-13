"Барселона" просматривала сразу трех футболистов "РБ Лейпцига"

Рамон Планес, заместитель технического секретаря "Барселоны" Эрика Абидаля, присутствовал на игре 1/8 финала Лиги Чемпионов между "РБ Лейпцигом" и "Тоттенхэмом" (3:0).

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы следят за выступлениями сразу трех футболистов "Лейпцига", а именно клубу интересны нападающий Тимо Вернер и защитники Анхелиньо и Дайо Упамекано.

Также отмечается, что Планес возвращался в Барселону одним рейсом с агентом Анхелиньо.

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