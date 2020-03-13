Тренер "Динамо": "Мы довольны победой над "Ахматом", но недовольны счетом"
Наставник "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал победу над "Ахматом" (3:2).
"Мы хорошо играли с первых минут. Тот гол, что мы пропустили, не вытекал из логики игры. Мы пропустили два очень легких гола, такого нельзя допускать.
Мы очень довольны результатом и победой, однако недовольны счетом, так как, по моему мнению, мы должны были забить еще больше голов, но, к сожалению, не использовали свои шансы", - заявил Новиков.
Напомним, что теперь "Динамо" идет в РПЛ на шестом месте.
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