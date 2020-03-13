Шалимов прокомментировал поражение от "Динамо"

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов подвел итоги матча с "Динамо" (2:3).

"Не хочу искать положительные моменты в нашей игре, нам очки нужны. Мы разобрали все игры. Нам отрицательные моменты необходимо искать. Мы делаем довольно глупые ошибки, которые сегодня привели к двум голам.

Мы отлично начали игру, однако сами все развалили. Заслуги "Динамо" в этом абсолютно нет. Мы отдали им преимущество, проиграли и лишились очков. Мы должны быть сильными в этой ситуации", - заявил Шалимов.

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