Винисиус объяснил, почему выбрал "Реал", а не "Барселону"

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор рассказал о своем переходе в мадридский клуб.

"Переговоры начались после чемпионата Южной Америки U-17. Мне поступили предложения от "Барселоны" и "Реала". У меня было три дня для принятия решение. Я выбрал "Реала", так как хотел выступать за величайший клуб", - приводит слова Винисиуса FourFourTwo.

Напомним, что бразилец перебрался в "Реал" в 2017 году. В этом сезоне он провел 28 игр, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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