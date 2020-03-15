Футболисты "Локомотива" совершили прогулку по Ростову в преддверии матча
"Локомотив" прибыл на выездной матч против "Ростова" в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.
В своем твиттере клуб опубликовал видео с прогулкой своих игроков по городу.
Немного прогулялись по Ростову♂️— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 15, 2020
До матча #РостовЛоко осталось 6,5 часов pic.twitter.com/1rgC96dSnU
Фото с болельщиками ✅ pic.twitter.com/jG4Dv9uJLU— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 15, 2020
Поединок между командами начнется в 19:00 по московскому времени.
На данный момент "Ростов" с 38 очками идет на третьем месте, а "Локомотив" с таким же количеством очков - четвертый.
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|28
|9
|Уфа
|21
|26
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Оренбург
|22
|23
|12
|Рубин
|22
|23
|13
|Крылья Советов
|21
|22
|14
|Тамбов
|21
|22
|15
|Сочи
|21
|21
|16
|Ахмат
|22
|20