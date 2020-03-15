Футболисты "Локомотива" совершили прогулку по Ростову в преддверии матча

Теги локомотив москваростов

Футболисты "Локомотива" совершили прогулку по Ростову в преддверии матча

"Локомотив" прибыл на выездной матч против "Ростова" в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.

В своем твиттере клуб опубликовал видео с прогулкой своих игроков по городу.

Поединок между командами начнется в 19:00 по московскому времени.

На данный момент "Ростов" с 38 очками идет на третьем месте, а "Локомотив" с таким же количеством очков - четвертый.

Читайте также: Академия "Локомотива" на грани закрытия из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" проиграл "Сочи" в матче РПЛ

"Краснодар" проиграл "Сочи" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Краснодар Краснодар 21 41
3 Ростов Ростов 21 38
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 35
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 21 26
10 Урал Урал 22 25
11 Оренбург Оренбург 22 23
12 Рубин Рубин 22 23
13 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
14 Тамбов Тамбов 21 22
15 Сочи Сочи 21 21
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов