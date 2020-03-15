Футболисты "Локомотива" совершили прогулку по Ростову в преддверии матча

"Локомотив" прибыл на выездной матч против "Ростова" в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.

В своем твиттере клуб опубликовал видео с прогулкой своих игроков по городу.

Немного прогулялись по Ростову‍♂️



До матча #РостовЛоко осталось 6,5 часов pic.twitter.com/1rgC96dSnU — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 15, 2020

Поединок между командами начнется в 19:00 по московскому времени.

На данный момент "Ростов" с 38 очками идет на третьем месте, а "Локомотив" с таким же количеством очков - четвертый.

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