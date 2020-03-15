"Барселона" интересуется защитником "Лацио"

Защитник "Лацио" Луис Фелипе попал в сферу интересов "Барселоны".

По сведениям Corriere dello Sport, скауты каталонцев наблюдали за игроком на протяжении нескольких матчей.

Соглашение 22-летнего бразильца с клубом действует до лета 2022 года. Отмечается, что "Лацио" хочет продлить контракт. Сам футболист не против остаться в клубе, но на улучшенных условиях.

Трансферная стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Фелипе один гол и один ассист в 23 играх.

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