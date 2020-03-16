"Барселона" занимается поиском правого защитника

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"Барселона" занимается поиском правого защитника

"Барселона" намерена подписать правого защитника ближайшим летом.

Как сообщает Marca, каталонцы собираются уделить внимание укреплению данной позиции, так как на данный момент в команде только один номинальный правый защитник - Нелсон Семеду.

Ранее в сферу интересов "сине-гранатовых" попали защитник "Баварии" Йозуа Киммих и Серж Орье из "Тоттенхэма".

Напомним, что "Барса" часто использует в роли сменщика Семеду хавбека Серхи Роберто.

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