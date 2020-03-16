Газзаев выступает против досрочного признания "Зенита" чемпионом

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о возможной приостановке РПЛ.

"Чемпионат необходимо приостановить. Проводить игры без зрителей не нужно. Для любого человека и футболиста здоровье превыше всего. Зачем рисковать?

Однако доиграть чемпионат нужно. Возможно, к концу апреля все уже закончится. Сейчас все мероприятия лучше остановить, а люди должны выполнять все рекомендации врачей.

Досрочно признать "Зенит" чемпионом? Этого нельзя допустить! Позже можно будет доиграть чемпионат. Все должно быть по спортивному принципу", - заявил Газзаев.

За 8 туров до конца РПЛ "Зенит" является лидером, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

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