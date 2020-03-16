Газзаев выступает против досрочного признания "Зенита" чемпионом
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о возможной приостановке РПЛ.
"Чемпионат необходимо приостановить. Проводить игры без зрителей не нужно. Для любого человека и футболиста здоровье превыше всего. Зачем рисковать?
Однако доиграть чемпионат нужно. Возможно, к концу апреля все уже закончится. Сейчас все мероприятия лучше остановить, а люди должны выполнять все рекомендации врачей.
Досрочно признать "Зенит" чемпионом? Этого нельзя допустить! Позже можно будет доиграть чемпионат. Все должно быть по спортивному принципу", - заявил Газзаев.
За 8 туров до конца РПЛ "Зенит" является лидером, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.
Читайте также: Собянин запретил проведение в Москве любых спортивных мероприятий. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Ругани рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
-
"Тамбов" разгромил "Крылья Советов" в матче РПЛ
-
Газзаев выступает против досрочного признания "Зенита" чемпионом
-
"Арсенал" лидирует в борьбе за Упамекано
-
"Барселона" занимается поиском правого защитника
-
Широков высказался о возможном досрочном завершении РПЛ
-
1
УЕФА не может определять чемпионов стран
-
1
"Реал" окончательно решил продать Бэйла
-
Хавбек "Ливерпуля" Лаллана имеет четыре предложения от клубов АПЛ
-
"Манчестер Сити" определился с ценой продажи Махреза
-
Матч Швеция - Россия не состоится. Евросоюз запретит въезд на свою территорию
-
"Рома" и "Аталанта" нацелились на молодого украинца
-
Владелец "Спартака" оценил последствия падения цен на нефть для российского спорта
-
Матч ЦСКА - "Зенит" отменен из-за коронавируса
-
Чемпионат Германии приостановлен из-за коронавируса
-
Хавбеку "Челси" грозит наказание за нарушение карантина при коронавирусе
-
Федун предложил идею, как завершить сезон в РПЛ в связи с эпидемией коронавируса
-
1
Собянин запретил проведение в Москве любых спортивных мероприятий
-
"Эвертон" может перехватить трансферную цель "Интера"
-
1
Парагвайский суд отказался выпустить Роналдиньо под залог
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20