Ругани рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани прокомментировал состояние своего здоровья после заражения коронавирусом.
"Хочется всех успокоить потому, что со мной все хорошо. Болезнь протекает неплохо, без каких-либо серьезных симптомов. Думаю, я счастливчик, даже если это был тяжелый удар. Я первым заразился из футболистов и это повысило внимание к проблеме.
Очень скучаю по объятиям своих родных. Я сижу один в отеле, и я должен оставаться здесь немного дольше. После того, как меня отпустят, я буду проводить все время с людьми, по которым соскучился", - приводит слова Ругани Goal.com.
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|25
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|Наполи
|26
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|7
|Милан
|26
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|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
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|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|25
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|Сампдория
|25
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|Брешия
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