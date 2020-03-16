Ругани рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

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Ругани рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани прокомментировал состояние своего здоровья после заражения коронавирусом.

"Хочется всех успокоить потому, что со мной все хорошо. Болезнь протекает неплохо, без каких-либо серьезных симптомов. Думаю, я счастливчик, даже если это был тяжелый удар. Я первым заразился из футболистов и это повысило внимание к проблеме.

Очень скучаю по объятиям своих родных. Я сижу один в отеле, и я должен оставаться здесь немного дольше. После того, как меня отпустят, я буду проводить все время с людьми, по которым соскучился", - приводит слова Ругани Goal.com.

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