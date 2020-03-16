Турция готова самостоятельно принять Евро-2020

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Турция готова самостоятельно принять Евро-2020

Турция готова полностью принять Чемпионат Европы 2020 года.

Как сообщает AS, с таким предложением турецкая федерация футбола уже обратилась в УЕФА. Турки в качестве главного аргумента используют небольшое количество больных коронавирусом в стране (официально менее 10 человек).

Напомним, что Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля, однако турнир могут перенести.

Отметим, что Турция не входит в изначальное число стран, которые примут Евро.

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