"Милан" рассматривает двух вратарей на замену Доннарумме
"Милан" занялся поиском нового вратаря на случай ухода Джанлуиджи Доннаруммы.
Как сообщает Football Italia, на прицеле у "россонери" голкипер "Наполи" Алекс Мерет и вратарь "Торино" Сальваторе Сиригу.
Соглашение Доннаруммы с клубом истекает летом 2021 года и стороны пока не могут договориться о продлении.
В этом сезоне Мерет провел 21 игру и пропустил 27 голов. На счету Сиригу 57 пропущенных мячей в 33 матчах.
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|Интер Милан
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|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
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|Сампдория
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|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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