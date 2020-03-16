"Милан" рассматривает двух вратарей на замену Доннарумме

"Милан" занялся поиском нового вратаря на случай ухода Джанлуиджи Доннаруммы.

Как сообщает Football Italia, на прицеле у "россонери" голкипер "Наполи" Алекс Мерет и вратарь "Торино" Сальваторе Сиригу.

Соглашение Доннаруммы с клубом истекает летом 2021 года и стороны пока не могут договориться о продлении.

В этом сезоне Мерет провел 21 игру и пропустил 27 голов. На счету Сиригу 57 пропущенных мячей в 33 матчах.

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