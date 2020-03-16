"Милан" и "Наполи" поборются за игрока "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра может вернуться в итальянскую Серию А.

Как сообщает The Sun, борьбу за 24-летнего футболиста ведут "Милан" и "Наполи". Отмечается, что оба клуба готовы предложить за уругвайца около 35 миллионов евро.

Торрейра выступает за "Арсенал" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету Торрейры два гола и один ассист в 33 играх.

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