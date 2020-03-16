"Манчестер Юнайтед" интересен нападающий "Вулверхэмптона"

Форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Goal.com, сумма выкупа прописанная в контракте 28-летнего мексиканца составляет 30 миллионов евро.

Отметим, что ранее интерес к футболисту также проявляли "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В этом сезоне Хименес провел 44 матча, в которых забил 22 гола и отдал 10 ассистов.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Погба. | http://soccernews.ru