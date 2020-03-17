"Барселона" сделала выбор между Лаутаро Мартинесом и Неймаром

Руководство "Барселоны" сделала выбор между форвардом "Интера" Лаутаро Мартинесом и нападающим ПСЖ Неймаром.

По сведениям Diario Sport, каталонцы сосредоточатся на покупке аргентинского игрока, так как денег на обоих футболистов у клуба нет. Сам Мартинес также хочет перебраться в "Барсу", где играет его соотечественник Лионель Месси. Кроме того, интерес к Мартинесу проявляют клуба АПЛ, но футболист отдает предпочтение "Барселоне".

Напомним, что этим летом в течение двух недель клаусула Мартинеса будет составлять 111 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Мартинеса 16 голов и 5 ассистов в 31 игре.

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