"Барселона" сделала выбор между Лаутаро Мартинесом и Неймаром

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"Барселона" сделала выбор между Лаутаро Мартинесом и Неймаром

Руководство "Барселоны" сделала выбор между форвардом "Интера" Лаутаро Мартинесом и нападающим ПСЖ Неймаром.

По сведениям Diario Sport, каталонцы сосредоточатся на покупке аргентинского игрока, так как денег на обоих футболистов у клуба нет. Сам Мартинес также хочет перебраться в "Барсу", где играет его соотечественник Лионель Месси. Кроме того, интерес к Мартинесу проявляют клуба АПЛ, но футболист отдает предпочтение "Барселоне".

Напомним, что этим летом в течение двух недель клаусула Мартинеса будет составлять 111 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Мартинеса 16 голов и 5 ассистов в 31 игре.

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Обладатель трёх "Золотых мячей" экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен, поделился мнением о сравнениях нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. — "Роналду - замечательный футболист, однако те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе или лукавят. Лео уникальный игрок. Такие как он появляются в футболе раз в 50 или 100 лет. Он был рожден гением. ___ Даже тупой заднеприводной троль "SOCCER NEWS" Дмитрий Владимирович знает, добавил Марко ван Бастен, что Роналду днарь и картонный лидер выжил из Юветуса классного тренера Аллегри, благодаря которому Ювентус за 5 лет выиграл: 5 титулов Чемпиона Италии, 4 Кубка Италии, и 2 Суперкубка Италии, только потому, что Аллегри не доверял этому инвалиду всех Отечественных войн бить пенальти.

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