"Барселона" сделала выбор между Лаутаро Мартинесом и Неймаром
Руководство "Барселоны" сделала выбор между форвардом "Интера" Лаутаро Мартинесом и нападающим ПСЖ Неймаром.
По сведениям Diario Sport, каталонцы сосредоточатся на покупке аргентинского игрока, так как денег на обоих футболистов у клуба нет. Сам Мартинес также хочет перебраться в "Барсу", где играет его соотечественник Лионель Месси. Кроме того, интерес к Мартинесу проявляют клуба АПЛ, но футболист отдает предпочтение "Барселоне".
Напомним, что этим летом в течение двух недель клаусула Мартинеса будет составлять 111 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Мартинеса 16 голов и 5 ассистов в 31 игре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14