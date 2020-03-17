"Реал" вступит в борьбу за Икарди

Нападающий "Интера" Мауро Икарди, находящийся в аренде в ПСЖ, попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Football Espana, мадридский клуб готов предложить за 27-летнего аргентинца 70 миллионов евро.

Напомним, что ПСЖ, судя по всему, отказался от опции выкупа игрока. Ранее интерес к Икарди также проявлял "Ювентус".

В этом сезоне на счету Икарди 20 забитых мячей и 4 ассиста в 31 игре.

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