Второй футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом

"Ювентус" сообщил о втором случае заражения коронавирусом в клубе.

На этот раз заболевание было обнаружено у хавбека команды Блеза Матюиди, который с 11 марта находится дома на карантине. Напомним, что первым заразившимся в клубе был Даниэле Ругани.

В этом сезоне Матюиди провел 31 игру, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

Отметим, что согласно последним данным, в Италии около 28 тысяч случаев заражения коронавирусом и более двух тысяч умерших.

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