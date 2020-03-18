"Фиорентина" рассматривает кандидатуры шести именитых тренеров

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"Фиорентина" рассматривает кандидатуры шести именитых тренеров

"Фиорентина" занимается поиском нового наставника на замену Джузеппе Якини.

По сведениям Calciomercato, в шорт-лист "фиалок" попали Унаи Эмери, Маурисио Почеттино, Леонарду Жардим, Карлос Дунга, Марко Джампаоло и Роберто Де Дзерби.

Якини возглавил "Фиорентину" в декабре 2019 года и заключил с клубом соглашение до лета 2021 года.

После 26 туров флорентинцы идет в Серии А на 13-м месте.

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